Starší syn britského krále Karla III., následník trůnu princ William, patří k nejaktivnějším členů královské rodiny a jeho rozvrh je nabitý k prasknutí. Přesto však dbá na to, aby měl dostatek času pro své děti. Ačkoliv mají s manželkou, princeznou Catherine k dispozici množství personálu, překvapil tím, že jejich tři potomky nejčastěji vozí do školy osobně.
„Snažím se co nejvíce přizpůsobit školním rozvrhům. Většinu dnů vozíme děti do školy a vyzvedáváme je tam. Pro mě je totiž důležité najít rovnováhu mezi prací a rodinným životem. Rodina je pro mě jedna z nejdůležitějších věcí v životě,“ říká budoucí hlava Velké Británie. „Vše je o budoucnosti. Když dětem od začátku nezajistíte šťastný, zdravý a stabilní domov, cítím, že jim tím později přivodíte těžké časy a pády,“ říká princ, který se dlouhodobě věnuje tématům duševního zdraví.
Spolu s Catherine se snaží princům Georgovi a Louisovi a princezně Charlotte zajistit co nejnormálnější dětství. „Rozhodně domácí atmosféra je pro mě podstatná. Doma musíte cítit vřelost, pocit bezpečí, jistoty a lásky. To tam musí být a určitě to bylo i součástí mého dětství,“ zavzpomínal princ z Walesu. „Člověk nechce opakovat chyby svých rodičů, chce se z nich poučit,“ řekl pro sérii dokumentů s názvem Eugene Levy, The Reluctant Traveler, kterou vysílá Apple TV+. Důležitou tradicí je například společná večeře. „Povídáme si, to je velmi důležité,“ říká a prozradil, že královské děti mají jedno velké omezení. „Žádné z našich dětí nemá mobil, v tom jsme velmi nekompromisní,“ říká budoucí panovník.
Své děti také spolu s Catherine vedou ke sportu a aktivnímu pohybu na čerstvém vzduchu. „Louis miluje trampolínu. Je jí posedlý a Charlotte vlastně taky. Věčně na ní skáčou a soupeří spolu. Charlotte chodí na netball a balet. Věnují se hlavně sportu. Podle mě je důležité dostat děti na vzduch. Snaží se také hrát na různé hudební nástroje, nejsem si ale jistý, jak moc úspěšně. A George miluje fotbal a hokej,“ vyjmenovává aktivity svých potomků. I díky množství pohybu, které děti mají, může princ William říci větu, kterou mu mohou mnozí rodiče jen závidět. „Hodně spím. Při třech dětech je spánek důležitou součástí mého života. Už ale děti spí dobře, kromě toho, když jsou nemocné. Ale to zažil každý rodič,“ dodal závěrem.
Zdroj: pořad Eugene Levy, The Reluctant Traveler
