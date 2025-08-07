Reklama
"Princ Andrew měl orgie s devíti nezletilými dívkami," tvrdí jeho údajná oběť

FILE PHOTO: Sunday service at Royal Chapel of All Saints, Windsor Great Park, following Prince Philip's death
FILE PHOTO: Sunday service at Royal Chapel of All Saints, Windsor Great Park, following Prince Philip's death
Kateřina Potyšová
Přestože se britská královská rodina snaží vyhýbat skandálům, jeden z největších má na svědomí přímo mladší bratr panovníka Karla III., který je zapletený do pedofilního skandálu.

Skandál kolem finančníka Jeffreyeho Epsteina je sice starý už několik let, v poslední době ale znovu ožil, a to nejen ve Spojených státech, kde se do něj čím dál víc zamotává prezident Donald Trump, ale také v Evropě, kde je pozornost znovu soustředěna na prince Andrewa, mladšího bratra krále Karla III. 

Virginia Giuffre
Tragický osud: Údajná oběť Epsteina a prince Andrewa spáchala sebevraždu

Podle nové knihy Entitled se měl zhýralý aristokrat účastnit orgií společně s Epsteinem a devíti nezletilými dívkami. Knihu napsal historik Anrew Lownie a vyjde už za pár dní. V publikaci se objeví i svědectví princova osobního řidiče Ivana Novikova. „Musel jsem mu vozit mladičké prostitutky, kdekoliv se ubytoval,“ tvrdí bývalý královský zaměstnanec. Není to jediný svědek princova chování, který v knize promluvil. Autor získal i výpověď jedné z obětí  Virginie Giuffreové, která ale v minulosti spáchala sebevraždu. 

„Epstein, Andy, osm dalších mladých dívek a já jsme spolu souložili. Všechny vypadaly, že jim ještě nebylo osmnáct. A neuměly pořádně anglicky,“ popsala traumatickou událost. „Musely jsme se líbat a svlékat se, zatímco oni dva se na nás koukali a chechtali se,“ vypověděla zneužívaná žena. 

Virginia Giuffreová v minulosti žalovala prince Andrewa a ve své žalobě uvádí, že měla během období, kdy ji zneužíval miliardář Epstein, třikrát nucený sex s princem Andrewem. Údajně k němu došlo v Londýně v domě Maxwellové, v Epsteinově domě v New Yorku a na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Sám Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve věznici v New Yorku, kde čekal na soud. Princ Andrew se tentýž rok stáhl z veřejného života.

Přestože princ Andrew celou dobu svou vinu popíral, s žalobkyní se nakonec dohodl a vyplatil jí odškodné ve výši zhruba deseti milionů liber. 

