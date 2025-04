Tragický osud: Údajná oběť Epsteina a prince Andrewa spáchala sebevraždu

Virginia Giuffre zemřela ve čtvrtek 24. dubna na své farmě v západní Austrálii. „Giuffre přišla o život poté, co byla celoživotní obětí sexuálního zneužívání a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování,“ uvedla její rodina v prohlášení pro web People. „Virginia byla nelítostnou bojovnicí v boji proti sexuálnímu zneužívání a obchodování s lidmi. Byla světlem, které pomohlo tolika přeživším. Navzdory nepřízni osudu, kterému ve svém životě čelila, velmi jasně zářila. Bude nám nesmírně chybět. Světlem jejího života byly její děti Christian, Noah a Emily,“ stojí dále v prohlášení. Pouhé tři týdny před svou smrtí byla Virginia propuštěna do domácího ošetření poté, co utrpěla vážná zranění při nehodě, kdy do jejího auta narazil školní autobus.