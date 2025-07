"Přelilo se to i přes mou rodinu," říká muž, který dal trestní oznámení na Kulínského

„Já jsem ji možná zveřejnil, ale ta kauza byla rozjetá i předtím a bohužel i potom, do té doby, než pana sbormistra nezavřeli,“ říká psycholog Jiří Los, který je manželem bývalé ženy Bohumila Kulínského. Právě příběh jí a její sestry byly tím, co ho vedlo k tomu podat trestní oznámení. „To už byla situace, která nešla ignorovat. Tehdy moje žena stejně jako mnoho dalších obětí na to chtěla spíše zapomenout. Ale pak jsme se dohodli, a myslím, že v tom byla velmi statečná, že kvůli tomu, co se stále děje a dělo by se dál, tak se pokusíme to předat policii,“ zavzpomínal Los s tím, že orgány činné v trestním řízení konaly velmi svědomitě.