V šestnácti ho zneužil o třicet let starší kněz. "Nejsem v naší rodině jediný," říká

„Lichotil mi, chválil mě, jak mi to s kamerou jde. Pak se párkrát stalo, že mi ujel poslední autobus domů a já u něj přespal. Uprostřed noci jsem se probudil a zjistil, že jeho ruce jsou na místech, kde by rozhodně být neměly,“ popsal Koubek, který se ale zachoval statečně a navzdory tomu, že velká část obětí sexuálního násilí není schopna se agresorovi postavit, on to dokázal. „Věděl jsem hned, že to, co se děje, je špatně, a ihned jsem ho s tím konfrontoval. Jeho reakce ale nebyl stud ani náznak sebereflexe. Řekl mi, že ostatní kluci jsou s tím v pohodě,“ řekl v podcastu Blesku.