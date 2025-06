"Před letem se vždycky opil," říká o Prachařovi Hanychová. O alkoholu mluví i svědci

„Jakub se strašně bojí létat. Když jsme někam letěli, tak se vždycky opil, pak jsme se vždycky pohádali,“ prozradila před časem Hanychová, která má s Prachařem dceru Miu. Že nebyl Prachař střízlivý, tvrdí i svědci z pondělního letu. „Podle posádky byl jednoznačně pod vlivem přinejmenším alkoholu, což jistě ukážou testy. Myslím, že to někdo z lidí sedících kolem bude mít i natočené, protože to byl strašný skandál! Posádka říkala, že za všechny roky, co létá, takový extrém zažila maximálně jednou dvakrát…," popsal Blesku jeden z cestujících.