Jakub Prachař o předchozích vztazích: "Když to doutnalo, polil jsem se petrolejem."

Herec a moderátor Jakub Prachař tvoří pár s herečkou Sarou Sandevou. V pořadu Show Jana Krause nyní bývalý manžel Agáty Hanychové uvedl, že co se vztahu týče, zažívá nejklidnější období v životě.

Na to mu Jan Kraus odpověděl, že to se s věkem stává, a přidal poznámku, že dřív byl Jakub v jednom ohni… "Byl jsem v ohni. A ještě, když jsem měl pocit, že to jen doutná, tak jsem se sám polil petrolejem," reagoval svým ironickým humorem Prachař.

David Prachař má s Agátou Hanychovou šestiletou dceru Miu. I ona bude zřejmě pokračovat v rodinné tradici Prachařů, kterou je fandění pražské fotbalové Slavii. Velkým fanouškem tohoto klubu byl Jakubův dědeček Ilja Prachař, je jím samozřejmě také Jakubův otec David.

Malá Mia si fotbalová odpoledne s tátou zamilovala i kvůli tomu, že při fandění má dovoleno mluvit trochu sprostě. "My máme takovou domluvu, že když má přetlak a chce mluvit sprostě, může mi to šeptat do ucha. A pak máme druhou domluvu, že na fotbale může taky mluvit trošičku sprostě. Tak možná proto tam tak ráda chodí. Vyčistit si svoji dětskou karmičku," dodal herec.