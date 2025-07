„Přála bych si, aby dcera našla něco podstatnějšího než modeling,“ říká Soukupová

Vy jste top modelkou už mnoho let a taky jste trojnásobnou maminkou. Jak se dá skloubit tak náročná práce s rodinou?

Teď už to nemám tak nabité jako dřív, když jsem jenom lítala. To by vlastně ani nešlo, mít rodinu. Ale dá se to skloubit. Vybírám si jen takové práce, které mi vyhovují, a které chci dělat. Nedělám nic jen tak. Zlatá střední cesta je nejlepší.