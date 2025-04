Topmodelka Hana Soukupová měla těžkou nehodu. Z auta ji museli vyprošťovat hasiči

„Na začátku roku jsem měla bouračku. Stalo se to na silnici z Karlových Varů do Prahy. Přede mnou jeli popeláři a uvolnilo se jim kolo. To kolo narazilo do autobusu a z autobusu se odrazilo na moje auto. Byla to taková rána, že se zablokovaly dveře a museli mě vyprostit hasiči, ale naštěstí se mi nic nestalo. Auto je na odpis,“ prozradila Soukupová Blesku. Dodala také, že tato zkušenost jí změnila pohled na život.