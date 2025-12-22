Jen málokdo z těch, kdo mají slavného cukráře Josefa Maršálka rádi tuší, jak těžkými zkušenostmi si v dětství musel projít. A to kvůli tomu, že jeho maminka propadla alkoholu. Nebylo tomu tak ale vždy. Své nejútlejší dětství měl dle svých vzpomínek idylické. Pak ale přišel zlom.
"Přál jsem si mít mámu, jakou jsem znal," vzpomíná Josef Maršálek na dětství s alkoholičkou
Cukrář Josef Maršálek působí velmi pozitivním dojmem. Za úsměvem, který rozdává se ale skrývá velký smutek, který prožíval jako dítě a ovlivnil ho až do současnosti.
„Já měl ukázkové dětství, které skončilo, když bylo mé sestře pět a máma začala postupně pít,“ řekl v pořadu Hráči. Tam také přiznal, že velmi těžké pro něj bylo přijmout realitu a tak stále doufal, že se věci změní a vše bude tak jako dřív. „Já měl neustálé iluze. Modlil jsem se, přál jsem si, aspoň na chvíli, mít tu mámu, kterou jsem znal,“ zavzpomínal na bolestné zkušenosti s tím, že se jeho přání pochopitelně nikdy nevyplnilo. Jeho maminka nakonec zemřel na následky nadměrného pití v pouhých šestapadesáti letech. Maršálek však zdůrazňuje, že se na ni nezlobí.
„Alkoholismus je nemoc, my přece nesoudíme lidi za to, že mají rakovinu, stavíme se k němu s respektem. U alkoholismu má pacient na výběr medikaci a následnou léčbu. Mě moje nejlepší kamarádka upozornila na to, že když se člověk vrátí z léčebny poprvé, v průměru se tam ještě 26krát vrátí znovu, než mu to v mozku celé klapne a že často musí skončit na úplném dně. A já si myslím, že jsme tu mámu neustále od toho úplného dna drželi. Možná to byla chyba. Se sourozenci jsme udělali maximum toho, co jsme mohli, ale život je o výběru a někteří si vyberou takto,“ krčí rameny usměvavý sympaťák.
Zkušenosti, které s pitím jeho rodina má, ho silně ovlivnily a tak si dává dobrý pozor na to, aby se alkoholu pokud možno vyhýbal. „V žádném případě bych si nenalil sám, ani pivo,“ tvrdí rezolutně. Není však abstinentem, když se příležitost s přáteli si skleničku dá rád. „Alkoholu se jinak nebojím, ve Francii mám spoustu přátel a tam nejde nepít, to bych o ně všechny přišel. Je to dobrý sluha, ale zlý pán,“ uzavírá Maršálek.