„Pokud se vám zdá něco drahé, možná to není pro vás,“ říká Josef Maršálek

Máte nějaký dárek, po kterém jste třeba v dětství toužil, ale nedostal ho?

To vám řeknu přesně. Chtěl jsem v dětství dvě věci. Strašně jsem po nich toužil. Chtěl jsem loutkový divadlo. Byla to taková dřevěná, myslím, zelená bedna a uvnitř byly kulisy, které se potom postavily na té bedně. A zvlášť v krabici byly loutky, sádrový marionety. A strašně jsem chtěl tkalcovský stav. Hračku. Vždycky když jsme se s rodiči dostali do města, na náměstí bylo hračkářství a ty věci tam vždycky ve výloze měli a já je strašně chtěl. Jako brutálně jsem je chtěl, a nikdy jsem je nedostal. A až jsem mohl sám, tak jsem si je nikdy nekoupil. Tenkrát jsem to vnímal jako příkoří, ale dneska jsem za to strašně rád. Jsem strašně rád za zkušenost toho, když člověk něco chce a nemůže to mít. Myslím, že vám to srovná věci v hlavě. Že si zvyknete na to, že i toto je součást žití, života. Že takhle je to běžný. To jsou třeba ty diskuse, že některé věci jsou moc drahé. No možná nejsou pro vás. Anebo to udělejte tak, abyste si je dovolit mohli. Já nevím, jestli to znamená vynechat cigarety nebo nepít půl roku nebo nejet na dovolenou.