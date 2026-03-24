Za své herecké umění získala Vilma Cibulková několik významných cen. Například v roce 2003 Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Pupendo. Úspěchy, kterých dosáhla, jsou podle jejího okolí dané tím, že je velmi pracovitá. Sama přiznává, že smysl pro povinnost měla už od dětství. „Za pochvalu jsem se mohla přetrhnout. To byly první znaky mé neodbytné ctižádosti,“ prozradila s tím, že si je vědoma i své komplikované povahy, která může některé lidi odrazovat.
Potraty, pokusy o sebevraždu, nevěry a závislosti. Cibulková si v životě sáhla na dno
O co úspěšnější je herecká kariéra Vilmy Cibulkové, o to těžší věci ji potkaly v osobním životě. Několik pokusů o sebevraždu, potraty, nešťastné vztahy a pocity zoufalství, které zaháněla alkoholem. Vše dokázala překonat a našla sílu pokračovat dál. Ve čtvrtek 26. března oslaví 63. narozeniny.
Dětství
„Byla jsem druhá dcera a čekalo se, že se narodím jako kluk. Tatínek je Vilém, nezbylo než dát neúplnému klukovi jméno Vilma,“ vzpomínala na své dětství Vilma Cibulková. To prožila v Jakubové u Ostrova nad Ohří.
„Bylo mi asi osm let a věděla jsem, že sem nepatřím,“ prozradila herečka, kterou to prý od malička táhlo do města. A tak když v roce 1980 dokončila střední pedagogickou školu v Karlových Varech, vydala se do Prahy na DAMU. "Eva Holubová vždycky vzpomíná, jak mě v roce 1981 vedla Prahou a já jsem řekla – ta Praha je tak nevinná, když je zasněžená. A ona se tomu dodnes směje."
Vztah s rodiči
"Když jsem byla malá, tak na mě všichni pokřikovali Helmo a já jsem plakala a říkala mamince, že mi dali blbý jméno," popisuje Cibulková s tím, že její vztah s rodiči nebyl vždycky jednoduchý. I když se prý velmi milovali, herečka prý od maminky často slýchala, že je tatínek bordelář a opilec. Malá Vilma pro něj často musela chodit do hospody.
„Když byla na škole, tak jsme se porafaly pár hodin po příjezdu. Ona pobalila kufry a odjela. Za týden přijela zase a znovu stříkala krev. A já pak týden brečela, protože jsem si myslela, že jsem to zavinila, a ona si myslela to samé,“ zavzpomínala v pořadu Neobyčejné životy hereččina maminka Anna Cibulková.
Zadaní muži
Cibulková prožila vztah s režisérem Petrem Kracikem, který však byl v té době ženatý. Když zjistila, že otěhotněla, rozhodla se jít na potrat. Od té doby ji prý provázely noční můry o dětech. Dokonce se kvůli tomu pokusila o sebevraždu. „Vilma to nesla hořce, až jednou zakvílely i brzdy autobusu. Zachránil ji a pak se rozvedl. Ale ona utekla s pověstí rozvracečky cizího manželství do jiné náruče, opět ženaté,“ napsala o sobě ve třetí osobě Cibulková. Dalším ženatým partnerem byl Karel Heřmánek.
"Když jsem byla mladičká a začala jsem chodit s Karlem Heřmánkem a neměli jsme kde bydlet, tak nám Karel Kachyňa nabídl přístřeší. Řekl, že jeho dům je veliký a on tam aspoň nebude sám. Nedošlo k tomu, protože jsme se s Karlem rozešli," zavzpomínala v pořadu 13. komnata.
Osudové setkání
"Miroslava Macháčka jsem poznala ve svých jednadvaceti letech, on mě doslova sebral na ulici jako zlobivého parchanta. I když jsme v našem svazku nezacházeli s žádnými sliby, stejně jsem nebyla schopná ustát hromadící se těžkosti. A zdrhla jsem od něj ve chvíli, kdy mě vlastně nejvíc potřeboval," popsala Cibulková svůj vztah s o jednačtyřicet let starším hercem a režisérem Miroslavem Macháčkem (na fotografii vpravo). Strávili spolu tři roky.
V průběhu tohoto vztahu se ale začala propadat hlouběji do své závislosti na alkoholu a začala pít potají. "Nepil a nekouřil. Úzkostná svoboda pro prokouřeného alkoholika, kterým byla Vilma. Určeno jí bylo místo u záchodové mísy. Trávila tam čím dál víc času. V tašce mívala schovanou placatici, aby Mácha nepoznal, že své sprosté návyky nezměnila," napsala ve svých zápiscích z léčebny.
"Bojím se, že odpovědět na otázku, proč jsme k sobě s Máchou tolik tíhli, dost dobře neumím. Bylo to osudové setkání a vymyká se jakémukoliv popisu."
První manželství
Prvním manželem herečky se stal právník Zbyšek Rychtařík. Za toho se vdala poté, co odešla od Macháčka a dala výpověď v Národním divadle.
"Byt šestnáct metrů čtverečních, lahev ve sklepním hydrantu, jejíž opodstatnění sledovaly s úsměvem jen krysy. Čas od času se rozbíjely milované věci, dlažební kostka minula cíl a prolétla kolem hlavy okenní tabulí. Zlomená žebra, prasklé ušní bubínky, podřezané žíly, smrt v očích. Nepodařený návrat do Národního, vyhazov z Polákova filmu (Kačenka a strašidla), smrt Máchy, konec," napsala během léčení.
V roce 1992 s Rychtaříkem otěhotněla, ale v pátém měsíci potratila. Podle vlastních slov to brala jako trest. Nakonec otěhotněla znovu a narodila se jim dcera Šimona. Štěstí však netrvalo dlouho. Herečka zjistila, že manžel dluží patnáct milionů, a následoval rozvod. Českolipský deník informoval o tom, že Rychtaříkovi soud v roce 2015 udělil desetiměsíční podmínku za neoprávněné podnikání, když získal veřejnou zakázku na právní služby, přestože nebyl členem advokátní komory.
Druhé manželství
Podruhé se herečka vdala za hereckého kolegu Miroslava Etzlera. V době, kdy se dali dohromady, žil Etzler s herečkou Zuzanou Bydžovskou, se kterou měl syna Kristiána. Bydžovská jejich rozchod nesla velmi těžce a poznamenalo to i Etzlerův vztah se synem. Cibulková s Etzlerem se vzali tajně v roce 2003. V roce 2011 ale vyšel najevo hercův románek s mladší kolegyní Radkou Pavlovčinovou a následoval rozvod.
Psychiatrická léčebna Bohnice
Závislost na alkoholu ji v roce 1990 přivedla až do bohnické psychiatrické léčebny. A tam začala jako součást terapie psát zápisky, které jsou vedené ve třetí osobě a následně vyšly v Divadelních novinách. "Bohnice. Smlouva podepsána, začali jí počítat body za dobře vyčištěné latríny a uštrikované nesmysly. Kouří denně osmdesát, mezi ženské nechodí, celé dny v altánu píše, čistí svědomí."
„Nad chlastem se nedá vyhrát, ale dá se s ním bojovat. Je to podle mě v první řadě otázka inteligence. Člověk si musí uvědomit, že mu s touhle diagnózou nikdo nepomůže, že se neléčí pro nikoho, ani pro rodiče nebo dítě, ale pro sebe,“ uvedla pro časopis Téma.
„My vyléčení alkoholici používáme slovo chlast velmi často, protože je to pro nás taková varující zkratka a připomínka toho, že na našem pití opravdu nebylo nikdy nic pěkného,“ řekla v pořadu 13. komnata, kde zpovídala herečku Alenu Mihulovou, která stejně jako ona milovala o čtyři dekády staršího muže a také propadla alkoholu.
Dcera Šimona
Vztah s dcerou Šimonou Rychtaříkovou měla Vilma Cibulková komplikovaný. I dcera se musela poprat se závislostí, v jejím případě na drogách. Došlo to dokonce tak daleko, že Cibulková dceru vyhodila z domu.
„Když jsem Šimonku po roce a půl našla na ulici, tak jsem věděla, že asi dělám chybu, že bych jí tam měla nechat. Každý den je pro mě vítězství,“ svěřila se herečka v pořadu Neobyčejné životy.
„Bývala jsi můj největší vzor, ale něco se změnilo a mělo by být naší povinností to změnit zase k lepšímu,“ dodala k jejich vztahu Šimona.
Adrenalinové záliby
Cibulková je velmi aktivní a mezi její velké vášně patří potápění. Druhý manžel Miroslav Etzler ji navíc přivedl k horolezectví.
„Já jsem byla dole v padesáti metrech a nahoře ve čtyřiceti metrech. A je to vlastně úplně stejný. V obou případech se ti stává to, že tě hlubina zasáhne tak, že už se ti nechce z vody, a že tě výška zasáhne tak, že už se ti nechce dolů,“ popsala, co ji na adrenalinových sportech tak láká.
Složitá povaha
Úspěchy, kterých dosáhla, jsou podle jejího okolí dané tím, že je velmi pracovitá. Sama přiznává, že smysl pro povinnost měla už od dětství.
„Za pochvalu jsem se mohla přetrhnout. To byly první znaky mé neodbytné ctižádosti, už tenkrát se do mě vepsal workoholismus, kterého se nemůžu zbavit a věčně si ho vyčítám,“ přiznala. Cibulková si je prý vědoma i toho, že některé lidi svou povahou může odrazovat. „Jsem takovej razantní člověk. Lidi mají ze mě občas i strach.“
Herecká ocenění
Za svoje herecké umění získala Vilma Cibulková několik významných cen. Například v roce 2003 Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Pupendo. Na svém kontě má ale i dvě ceny Thálie. V roce 2006 uspěla s rolí slečny Fischerové ve hře Picasso uváděné v divadle Ungelt a v roce 2014 s rolí Leni Riefenstahlové ve hře Leni uváděné v Divadle v Řeznické.
"Taky mě to zaskočilo. Nejdřív vykřikuju, že ceny jsou malichernost, a pak mi to podlomí kolena," řekla, když Thálii získala poprvé.