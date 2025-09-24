Ikona počasí
Postelí Agáty Hanychové prošla více než stovka mužů. „Je to tříciferný číslo,“ říká

Agáta Hanychová a Ornella KoktováFoto: Martin Hykl / CNC / Profimedia
V podcastu, který má Agáta Hanychová s Ornellou Koktovou, se velmi často řeší hodně osobní věci. Tentokrát došla řeč na téma opravdu velmi pikantní a tím je počet sexuálních partnerů.

Podnikatelky a podcasterky Agáta Hanychová a Ornella Koktová se v nejnovějším díle svého podcastu pustily do opravdu ožehavého tématu a tím je počet mužů, se kterými měly ve svém životě intimní styk. K tématu se dostaly během epizody hned dvakrát. Poprvé když svým sledujícím vyprávěly, jaké to bylo na natáčení pořadu Show Jana Krause, který diváci uvidí už dnes a kam byly pozvány díky tomu, že se svým pořadem vyhrály anketu Podcast roku. 

Ornella si posteskla, že z rozhovoru s moderátorem Janem Krausem vyšla jako sexuální mašina, a to proto, že se nebojí o svém intimním životě otevřeně hovořit. Kraus si podle nich pustil pouze jednu epizodu jejich vysílání, a to zrovna tu, ve které Koktová popisovala, jak měla během dovolené ve Francii sex se svým manželem Josefem Koktou přímo v moři jen kousek od zalidněné pláže, kde si také hrály jejich nic netušící tři děti. „Říkám si, že když to někdo dělá po čtrnácti letech, tak je to fajn. Je to takový recept na spokojený vztah,“ stojí si za svým Ornella. K tématu sexu se pak v epizodě vrátily i později.

A sice když Hanychová pohoršeně vyprávěla, jak zhlédla část reality show Love Island. „Je to nechutný, sprostý, baví se o tom, kdo kolik oš*kal holek, jaký máš body count (pozn. red. výraz pro počet sexuálních partnerů)," rozčilovala se Agáta nad tím, jak nesmyslný pořad z jejího pohledu je a že obdivuje moderátorku Zorku Hejdovou, že dokáže takovým pořadem provázet. Pak ale odbočila a zeptala se své kamarádky na to, kolik měla v životě sexuálních partnerů, když má tak ráda sex. 

„Jaký máš body count?“ vypálila Agáta otázku a zároveň předešla tomu, aby se mohla zeptat na to samé i Ornella. „To já neřeknu nikdy,“ prohlásila rezolutně Hanychová se smíchem. Koktová se ale nedala jen tak odbýt, protože ona své číslo řekla, i když bylo vypípané, a tak se ho diváci nedozvěděli. „Tak to taky řekni. Je to dvouciferný číslo? Tříciferný?“ naléhala Ornella na Agátu, která úsměvem potvrdila, že počet jejích partnerů má tři číslice. „Ale já jsem byla mladá,“ pokusila se říct na svou obranu. „To neznamená, že to z tebe nedělá štětku,“ vpálila jí se smíchem Koktová. „No dělá a ještě ke všemu mě to nikdy nebavilo,“ kontrovala Hanychová, která se netají tím, že sex není její oblíbená činnost. „Taky proto jsem dělala reklamu na testy na HIV, který naštěstí vyšly negativně. Já na ně chodím dost často. Teda od tý doby, co jsem vdaná, tak ne,“ uzavřela téma Hanychová, která se o tom už dále nechtěla bavit.

Zdroj: Podcast Agáta a Ornella

