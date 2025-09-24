„Jaký máš body count?“ vypálila Agáta otázku a zároveň předešla tomu, aby se mohla zeptat na to samé i Ornella. „To já neřeknu nikdy,“ prohlásila rezolutně Hanychová se smíchem. Koktová se ale nedala jen tak odbýt, protože ona své číslo řekla, i když bylo vypípané, a tak se ho diváci nedozvěděli. „Tak to taky řekni. Je to dvouciferný číslo? Tříciferný?“ naléhala Ornella na Agátu, která úsměvem potvrdila, že počet jejích partnerů má tři číslice. „Ale já jsem byla mladá,“ pokusila se říct na svou obranu. „To neznamená, že to z tebe nedělá štětku,“ vpálila jí se smíchem Koktová. „No dělá a ještě ke všemu mě to nikdy nebavilo,“ kontrovala Hanychová, která se netají tím, že sex není její oblíbená činnost. „Taky proto jsem dělala reklamu na testy na HIV, který naštěstí vyšly negativně. Já na ně chodím dost často. Teda od tý doby, co jsem vdaná, tak ne,“ uzavřela téma Hanychová, která se o tom už dále nechtěla bavit.