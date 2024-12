Potěšení ze sexu prospívá mozku. Penetrace není podmínkou. Jak na to?

Užívat si potěšení ze sexu může mít významný dopad i na duševní výkonnost u starších dospělých, ukázala nedávná studie publikovaná v časopise The Journal of Sex Research, která se zabývala pozorností, pamětí, mluvou a myšlením seniorů a seniorek. Podle ní může být sexuální pohoda ve zralém věku klíčovým faktorem pro udržení duševního zdraví ve stáří.

Sex je i "pro starý"

Sexualita je jedna ze základních vlastností a potřeb člověka. U seniorů se ale tento aspekt naší existence často přehlíží. Přitom zdaleka není pravda, že "sex není pro starý". Příkladem mohou být tuzemské statistiky, podle nichž má 70 % zadaných Čechů nad 60 let pravidelný pohlavní styk a 54 % si někdy dopřává masturbaci.

Zatímco předchozí studie sexuálního života se často zaměřovaly na fyzické a duševní zdravotní výhody sexuální aktivity, malá pozornost byla věnována tomu, jak může frekvence a kvalita sexu u starších dospělých ovlivnit kognitivní funkci - tedy zdraví mozku neboli duševní výkonnost.

Rozhoduje frekvence i kvalita sexu

Z výše zmíněné studie, která byla provedena na základě dat od 1683 respondentů starších 62 let, vyplývá, že sexuálně aktivní lidé ve věku 75 až 90 let, kteří měli sex alespoň jednou týdně, vykazovali během pěti let lepší kognitivní funkce než ti, kdo během posledního roku nehlásili žádnou sexuální aktivitu.

To naznačuje, že frekvence sexu může mít kognitivní přínosy pro nejstarší studovanou věkovou skupinu. Klíčovým faktorem u lidí ve věku 62 až 74 let ale byla kvalita sexuálních prožitků. Ti, kteří uvedli velmi nebo extrémně příjemné a uspokojivé sexuální vztahy, zažívali lepší kognitivní funkci ve srovnání s těmi, kdo nepovažovali své sexuální zážitky za uspokojivé.

