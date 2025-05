Pospíšil poprvé ukázal dceru: Prvomájová láska jménem Meda

Touha po dítěti v jejich životě nebyla náhlým rozhodnutím. „My o to usilujeme už delší dobu, možná deset let. Všichni v mém okolí to vědí. Tak nemám potřebu dělat ‚coming out‘ nebo mediální akce, protože stejně půlka lidí si bude myslet: on to dělá kvůli volbám. Fakt to nedělám kvůli volbám,“ uvedl. A dodal: „Žiju si svůj život, který netajím, který je v pořádku, který je legální. Chápu, že je asi menšinový, ale pořád vycházím z občanského zákoníku, který říká, že člověk má usilovat o své štěstí, a pokud svým štěstím nikoho jiného neomezuje, tak je to v pořádku."