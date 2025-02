Exministr Jiří Pospíšil bude otcem: Dítě mu odnosí náhradní matka

O svých vztazích bývalý ministr spravedlnosti a někdejší europoslanec nikdy příliš nemluvil. Své soukromí si přísně střeží, po celou jeho politickou kariéru dokonce nikdo oficiálně nestál po jeho boku. Spekuluje se o tom, že je gay, ačkoli se k tomu sám nikdy veřejně nepřiznal. Po dítěti prý ale toužil už dlouho. Snad i proto plánuje odejít na mateřskou dovolenou, a to alespoň na pár měsíců. Rád by totiž rodičovské povinnosti spojil i se svou politickou kariérou. Ještě letos se tak chystá kandidovat do Poslanecké sněmovny za koalici Spolu.