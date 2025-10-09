„Není to o něm, je to o mně,“ říká Victoria Beckham – a tím „o něm“ myslí svého manžela, bývalého fotbalistu Davida Beckhama. V nové třídílné dokumentární sérii na Netflixu známá módní návrhářka a bývalá členka skupiny Spice Girls poprvé naplno odhaluje svou osobní stránku: boj s poruchou příjmu potravy, své pochyby, i to, jak se postupně znovu našla. Dva roky po obrovském úspěchu manželova dokumentu se tak rozhodla říct svůj vlastní příběh. A je překvapivě upřímný.
Když máte poruchu příjmu potravy, stanete se skvělým lhářem
Victoria přiznává, že tlak na vzhled a váhu ji provázel už od dětství. Ve škole se cítila jako outsider a kvůli vzhledu čelila posměchu. „Byla jsem samotář, nikam jsem nezapadala,“ říká. Když se v roce 1994 přidala ke Spice Girls, útoky z médií se ještě zintenzivnily. „Ovládala jsem svůj příběh velmi nezdravým způsobem. Když máte poruchu příjmu potravy, stanete se skvělým lhářem. Ani rodičům jsem o tom neříkala pravdu,“ přiznává v dokumentu. Dodává, že právě neustálé hodnocení a srovnávání s ostatními ženami v ní zanechalo hlubokou stopu: „Když vám pořád někdo říká, že nejste dost dobrá, začne se vám to zapisovat pod kůži.“
Od Spice Girls k módnímu impériu
S obrovskou slávou přišla i obrovská ztráta. Když se kapela rozpadla, Victoria se cítila ztracená. Krátce pokračovala v sólové hudbě, ale veřejnost byla neúprosná. „Bylo to opravdu těžké. Kritika mě bolela víc, než jsem si chtěla přiznat,“ říká. Období kolem roku 2006 – tzv. éra WAGs, kdy doprovázela Davida na mistrovství světa do Německa – dnes vidí s odstupem. „Byla jsem tehdy smutná a hledala sama sebe. Možná jsem se snažila přitáhnout pozornost. Ale právě tehdy jsem se rozhodla všechno změnit,“ říká. Po přestěhování do USA se pustila do nové kapitoly – módy. „V Baden-Badenu jsem nechala své popové i manželské já. Chtěla jsem začít znovu,“ směje se.
Když všechno viselo na vlásku
V módním světě však začátky nebyly snadné. „Nikdo mě nebral vážně. Lidé si mysleli, že je to jen můj rozmar,“ přiznává Victoria. Její firma Victoria Beckham Ltd se dostala do obrovských finančních problémů. „Byla jsem každý den na pokraji zhroucení. Plakala jsem, než jsem šla do práce. Moje firma byla desítky milionů v mínusu,“ říká otevřeně. Pomohl jí až David, který investoval do jejího byznysu a pomohl ho stabilizovat. Dnes je její značka úspěšnou globální značkou s kancelářemi v Londýně a New Yorku a kolekcemi, které se prodávají ve více než 50 zemích. Na Paris Fashion Week 2024 ji doprovázela supermodelka Gigi Hadid i šéfredaktorka Vogue Anna Wintour – a právě ta přiznala: „Victoria nás všechny překvapila. Dokázala, že to myslí vážně.“
Rodina pod drobnohledem
Rodina Beckhamových zůstává pod neustálou pozorností médií. V dokumentu se objevuje i nejstarší syn Brooklyn, který je dnes ženatý s herečkou Nicolou Peltz. Právě jejich vztah s rodinou byl poslední měsíce terčem spekulací. Victoria se však k žádnému napětí nevyjadřuje – místo toho mluví o tom, jak se snaží vychovávat dceru Harper k sebevědomí a přirozenosti. „Říkám jí každý den: Buď sama sebou. To je ta nejdůležitější věc.“
Proč se nikdy neusmívá?
Její ikonický „vážný výraz“ na červeném koberci má překvapivý důvod. „Jakmile vidím kameru, nasadím masku. Je to jako brnění. A pak se lidé ptají, proč se neusmívám,“ vysvětluje. Zároveň přiznává, že by ráda byla přirozenější. „Když se usmívám z pravé strany, vypadám nemocně. Takže se usmívám jen zevnitř,“ říká se smíchem.
Další dítě? „Ani náhodou.“
V závěru série, natočené těsně před Davidovými padesátinami, přemítají oba o tom, co ještě chtějí v životě dokázat. „Mám pořád spoustu plánů,“ říká Victoria. David jí na to s úsměvem odpoví: „A co další dítě?“ „Další dítě? Proboha, ne!“ rozesměje se Victoria.
Nový dokument ukazuje Victorii Beckham jinak, než jsme ji znali. Ne jako „Posh Spice“, ani jako perfektní módní ikonu, ale jako ženu, která prošla ztrátou, tlakem i pochybnostmi – a přesto zůstala stát. „Úspěch je skvělý, nebudu lhát,“ říká s úsměvem. „Ale to nejdůležitější, co jsem se naučila, je být upřímná – hlavně sama k sobě.“
