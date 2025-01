Když hlava chce tělo vyhladovět k smrti. Slavní o poruchách příjmu potravy

Být slavný znamená, že jste pod drobnohledem. Předmětem zájmu veřejnosti pak není jen to, co umíte, ale i váš soukromý život a také vzhled. Řeší se, co máte na sobě, s kým chodíte, jestli máte „to břicho“ kvůli těhotenství, nebo po vydatné večeři. Tlak je zkrátka velký a řadu celebrit dožene až k poruchám příjmu potravy.