Plastik Queen Eva Feureislová filmy pro dospělé nesleduje. Raději si je sama natáčí

A řeč přišla i na to, jak moc je tato kontroverzní žena náruživá a co ji dokáže nažhavit. Sledování pornografických snímků to prý rozhodně není. A to z toho důvodu, že zná pozadí natáčení takových filmů, a ví, že je to náročná práce, kde všichni vášeň pouze předstírají. Že by ale na lechtivé záběry nekoukala, se říct nedá. Jen si je prý ráda vyrábí sama.