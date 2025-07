"Není to poprvé," říká o Soukupově řízení pod vlivem Hanychová

Podle Hanychové to rozhodně není ojedinělý incident a dle jejích slov má z několika na sobě nezávislých zdrojů, že její bývalý partner pravidelně usedá za volat poté, co se posilnil vínem. Na jeho problémy s alkoholem upozorňovala už opakovaně i před soudem, kde se domáhá výhradní péče o dvouletou dceru Rozárku. „Můj návrh na předběžné opatření podpořil OSPOD Prahy 6, ale soudkyně to zamítla a tak teď budu půl roku čekat na odborný posudek. Nevím, co mám dělat,“ posteskla si Hanychová. Infuencerka je zoufalá i z toho, že je Soukup momentálně bez partnerky a říká, že by byla ráda za kohokoliv po jeho boku, jen aby s ním Rozárka nemusela být sama. Dokonce vysekla poklonu jeho bývalé partnerce Evě Feureislové a vyslovila přání, že by byla moc ráda, kdyby se k němu vrátila, protože ví, že by pak bylo o její dceru postaráno.