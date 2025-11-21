21. 11. Albert
Policie zasáhla u auta Leoše Mareše. Botička i zalepené okno měly překvapivý důvod

Leoš Mareš
Leoš Mareš
Leoš Mareš
Foto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Když Leoš Mareš dorazil ke svému luxusnímu vozu, čekalo ho překvapení — auto mělo nasazenou botičku a okno přelepené fólií. Nebylo to však kvůli přestupku ani vykradení.

Sociální sítě v minulých dnech obletělo video luxusního vozu Leoš Mareše, které stojí v nejdražší ulici v Praze se zalepeným bočním oknem a botičkou. Lidé okamžitě začali spekulovat o tom, že se moderátorovi někdo jeho Rolls-Royce v hodnotě několika milionů pokusil vykrást. Jenže realita je trochu jiná, než se mohlo na první pohled zdát. 

Leoš Mareš
Leoš Mareš

Marešův život bez filtrů: od kariérních výšin po průšvihy, které mu málem zlomily krk

Celebrity

O tom, co uvedlo jeho luxusní vůz do takového stavu, se nyní po řadě spekulací Mareš sám rozpovídal. K incidentu došlo, když s manželkou Monikou Marešovou a jejich společnou tříletou dcerou Alex vyrazili na rodinný oběd. „Když jsme přijeli do Pařížské, dostala se dcera k ovládání okének, sjela si ho a volala – ahoj, tati, tati!“ popisuje roztomilou rodinnou situaci moderátor. „Už jsme ale vystupovali, vyndávali jsme věci z kufru a říkám, že musím potom vytáhnout to její okýnko a nesmím na to zapomenout…“ dodal Mareš a jak už asi všichni tuší, zapomněl. 

Od vozu tedy odešli a okýnko zůstalo otevřené. „Šel ale kolem nějaký všímavý člověk a zavolal policii, aby auto zajistili. A ti měli strach, aby ho někdo nevykradl, tak ho zalepili igelitem, a aby s ním někdo neodjel, tak tam dali ještě botičku,“ popisuje Leoš ochotu pražské policie. „Ti strážníci tentokrát opravdu pomohli a chránili,“ dodal spokojeně s tím, že za sundání botičky dokonce nic neplatil. 

Mareš má pro luxusní vozy slabost, vlastnil jich už celou řadu, Rolls-Royce ale patřil ke snům, o kterých si myslel, že se nikdy nesplní „Poprvé naživo jsem ho viděl loni na parkurové akci Prague PlayOffs. Stál uprostřed O2 areny mezi koňskými překážkami. Byli jsme na tribuně hodně vysoko, tak jsem ho nepoznal hned, jen jsem zdálky zálibně komentoval, jak ten Range Rover vypadá nádherně, ale že se mi zdá dost velký. A pak mi došlo, že je to Cullinan. Líbil se mi čím dál víc. Začal jsem snít o tom, jaký bych ho chtěl. Určitě bílý s bílou kůží, mám pro tu barvu slabost. Audi R8 jsem měl bílé, stejně jako Ferrari 488 Spider i toho Cayenna,“ řekl v roce 2020 pro magazín PročNe. „Rolls je pro mě symbol. Těžko se to popisuje, ale je to víc než auto. Už třeba jen ta soška Emily na kapotě. Často se přistihnu, jak se na ni fascinovaně dívám,“ rozpovídal se o tom, proč si Cullinan zamiloval. Rozhodujícím momentem, který ho přesvědčil, že právě tento vůz musí mít, bylo to, že si ho ve stejné výbavě koupil jeho oblíbený fotbalista Christiano Ronaldo. 

V životě hledáte potvrzení pro vaše přesvědčení. A Ronaldovo auto bylo to moje potvrzení. Letos jsem měl tři koncerty. Když skončily, moje žena přišla za mnou a řekla, toužíš po něm, kup si ho. Kdyby mi ve slabé chvilce nedala povolení, nekoupím ho. Teď toho chvílemi možná lituje, dodává s úsměvem.

Zdroj: PročNe, Blesk

