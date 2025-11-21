Sociální sítě v minulých dnech obletělo video luxusního vozu Leoš Mareše, které stojí v nejdražší ulici v Praze se zalepeným bočním oknem a botičkou. Lidé okamžitě začali spekulovat o tom, že se moderátorovi někdo jeho Rolls-Royce v hodnotě několika milionů pokusil vykrást. Jenže realita je trochu jiná, než se mohlo na první pohled zdát.
