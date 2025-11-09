9. 11. Bohdan
Marešův život bez filtrů: od kariérních výšin po průšvihy, které mu málem zlomily krk

Leoš Mareš
Foto: Profimedia
Leoš Mareš
Foto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Moderátor Leoš Mareš, jedna z nejvýraznějších postav českého showbyznysu, oslaví v únoru 2026 padesátiny. A právě k této příležitosti chystá TV Nova speciální celovečerní projekt. Podle zákulisních informací by nemělo jít o klasický portrét, ale film, který mapuje i výrazné, někdy kontroverzní momenty jeho života.

Informaci o přípravách projektu potvrdil přímo zástupce TV Nova. „Můžeme potvrdit, že ke kulatým narozeninám Leoše Mareše připravujeme společný projekt. Bližší informace zveřejníme brzy, nejdříve na tiskovce k nové sezoně koncem letošního roku,“ sdělil pro eXtra.cz Michal Prokeš, šéf PR oddělení TV Nova a Oneplay.

Fotbalista roku 2016: Leoš Mareš
Fotbalista roku 2016: Leoš Mareš

Leoš Mareš lituje svého divokého mládí. Kvůli vstupenkám spustil davové šílenství

Proč právě Mareš?

Leoš Mareš dlouhodobě patří k nejlépe placeným moderátorům v Česku, stojí za úspěšnými koncertními projekty, historicky rekordními rádiovými pořady i televizními formáty jako SuperStar. V posledních letech se také profiluje jako hlava rodiny a moderátor, který umí vyprodat O2 arenu během několika hodin. Jeho kariéra je ale výrazně pestřejší a rozhodně nezahrnuje jen televizní úspěchy. Od devadesátých let byl spojován s divokým nočním životem, aférami, bouřlivými vztahy i kauzami, které tehdy plnily titulní strany. A přesně to má dokument zachytit v širším kontextu doby.

Návrat k tématům, o kterých dlouho nemluvil

Podle zdroje eXtra.cz, který se představil pod jménem Jitka, se dokument nebude vyhýbat ani problematickým kapitolám moderátorova života. „V dokumentu se prý vyjadřuje k tématu zdraví, drogám i ke vztahům k opačnému pohlaví,“ zaznělo v jejím vyjádření. A objevily se i informace, že film připomene kauzu, kdy Mareš v mládí čelil trestnímu řízení. „Dokonce se tam netají s od soudu udělenou osmnáctiměsíční podmínkou, kdy napadl producenta na diskotéce,“ uvádí zdroj. Je důležité dodat, že Mareš o svých minulých chybách v posledních letech opakovaně mluvil veřejně – například v rozhovorech pro DVTV nebo v podcastu U Kulatého stolu. Sám říká, že je „dobré dívat se pravdě do očí, ale nezůstat v ní žít.

Odchod z Instagramu? Může souviset

V létě Leoš Mareš dočasně opustil Instagram, kde patřil k nejaktivnějším českým osobnostem. Neposkytl tehdy detailní vysvětlení, ale uvedl, že chce „přehodnotit způsob, jakým je vidět. Podle několika osob z mediální branže, které redakce eXtra.cz oslovila, může jít o součást přípravy na dokument – tedy aby veřejnost neměla Mareše „okoukaného, ale aby se objevil znovu, jinak, silně. Nejde o nic neobvyklého – podobnou strategii použili i zahraniční umělci (např. Ed Sheeran před dokumentem o své rodině na Disney+).

VIDEO: Splnily se mi všechny sny, po profesionální stránce žiju dokonalý život. Snažím se, abych svoji značku nějakou hloupostí nezničil, říká Leoš Mareš.

Leoš Mareš: StarDance z vás udělá asociála, není to jen soutěž, vyřazení je moje selhání | Video: Aktuálně.cz

Zdroj: extra.cz

