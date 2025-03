"Pojďme mu pomoci s coming-outem,” říká kněz Kuchařové s tím, že je Brzobohatý gay

Do velmi odvážných tvrzení se pustil duchovní Romuald Štěpán Rob, který v soudním sporu mezi Ondřejem Brzobohatým a Taťánou Kuchařovou stojí na straně bývalé miss. Podle něj není Ondřej heterosexuálně orientovaný a tuto skutečnost před Taťánou zamlčel ze strachu, že by ho ještě před svatbou opustila. „Myslím si, že je to asi v něm, je tam přece jenom legenda, že je jaksi synem slavného otce, že to svým způsobem prožívá. Spíš mu pojďme jaksi pomoci, asi s tím coming-outem. Myslím, že by ho veřejnost přijala s tím, že to není špatné, ale bohužel pro heterosexuální manželství to úplně není,“ prohlásil Rob v rozhovoru pro web Extra.cz.