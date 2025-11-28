Influencerka Agáta Hanychová nikdy nejde pro ostřejší slovo daleko. Nejednou se velmi nelichotivě vyjádřila i na adresu svého bývalého manžela, herce Jakuba Prachaře, se kterým má osmiletou dceru Miu. A netají se tím, že nemá ráda ani Prachařovu současnou partnerku Saru Sandevu. A jak se zdá, antipatie jsou vzájemné. Jak moc, to prozradila Hanychová v nejnovějším díle svého podcastu, který natáčí s Ornellou Koktovou.
Agáta Hanychová otevřeně: Na Slavíky jsem nemohla kvůli Prachařovi
Vztahy mezi bývalými manželi Agátou Hanychovou a Jakubem Prachařem nejsou úplně ideální. A ani šest let po rozvodu nedokázala zcela obrousit hrany. Dokonce se nedokážou ani potkat na společenské akci.
„Víte, proč jsme letos nebyly na Slavících?“ začala Hanychová se smíchem své vyprávění. „Já vám řeknu úplně jasně proč. Protože se tam dělalo promo na novej seriál, ve kterým hraje Jakub Prachař. A byla tam banda Prachař, Bouček, Maxián, Vojta Dyk,“ popsala Agáta partu kamarádů jejího bývalého muže a pak šokovala svým prohlášením. „V požadavcích měli, že přijdou, když organizátoři nepozvou mě,“ dodala s úšklebkem. To zarazilo Koktovou. „Fakt? A kdo ti to řekl?“ nedokázala skrýt své překvapení. „Vím to. Tajné zdroje,“ zatvářila se tajemně Hanychová.
A přestože se zákaz pořadatelů nevztahoval na Ornellu, ani ona nedorazila. „Já jsem tam jít mohla, ale ten týden jsme měly za sebou Ostravu a Brno a do toho jsme ještě točily, tak já jsem byla tak vyždímaná, že představa, že jedu ještě 70 kilometrů tam a zpátky kvůli Českýmu Slavíkovi, tak jsem řekla, že nechci. Ale padl tam vtípek na moji osobu, což bylo milé,“ rozpovídala se Koktová, které evidentně polichotilo, že moderátorům Aleši Hámovi a Ondřeji Sokolovi stála za zmínku. Jejich výkon se však jí ani Agátě nelíbil.
„Mně to přišlo šílený. Aleš Háma a Ondřej Sokol. Už mi to přišlo v tom vstupu s Ewou Farnou fakt moc,“ rozčilovala se Hanychová. Koktovou však zvedlo ze židle něco jiného. „To mi ani nepřišlo, ale to s Vítkem a Sidovským a teplou svatbou v sále zadků, to bylo za mě moc,“ vrátila se Koktová ke kauze homofobního vtipu jednoho z moderátorů. A jak to tak bývá, ani tentokrát s ní Hanychová nesouhlasila. „To mi nevadilo, ale Ewa Farna, která vyhrála ženskýho Slavíka i absolutního Slavíka a když si šla pro toho absolutního, tak oni ji mezitím tak urazili, že na ní bylo vidět, že se musí strašně držet a nic neřekla. Bylo to fakt nepříjemný a tohle má být příjemnej večer,“ stála si za svým. Závěrem podotkly, že kdyby byl zájem, mohly by předávání hudebních cen příště moderovat ony dvě.