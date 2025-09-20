Podfuk na fanoušky? Alice Bendová čelí obvinění ze lží kvůli hubnutí

Herečka Alice Bendová v posledních měsících na svých sociálních sítích často dokumentuje proměnu postavy. Podařilo se jí shodit 18 kilogramů a po letech je zpět na váze, kterou mívala kolem třicítky.
Herečka Alice Bendová zhubla 18 kilo a na sítích popisuje, že za proměnou stojí disciplína, pohyb, změny jídelníčku a doplňky včetně proteinu. Část sledujících ji však obvinila, že si pomáhá „zázračnými injekcemi“. Bendová to odmítá: kvůli nemocné štítné žláze prý injekce nebere a zvolila „těžší cestu“.
Herečka Alice Bendová v posledních měsících na svých sociálních sítích často dokumentuje proměnu postavy. Podařilo se jí shodit 18 kilogramů a po letech je zpět na váze, kterou mívala kolem třicítky.
Sama uvádí, že za výsledkem stojí přísná sebekázeň a také určité doplňky stravy, které v rámci spoluprací představuje. V jednom z aktuálních videí mluvila o proteinu, na který si podle svých slov zvykla spoléhat. Právě pod tímto příspěvkem se kromě pochval objevily i kritické reakce: část sledujících ji nařkla, že o hubnutí nemluví úplně otevřeně a že si údajně pomáhá „zázračnými injekcemi“ určenými původně pro léčbu diabetu, jež se v posledních letech staly trendem při redukci hmotnosti.
Jeden z komentujících například napsal: „Nezdá se vám zvláštní, že nyní jde všem dámám najednou zhubnout. Do této doby protein nefungoval? Co se objevil Ozempic atd., tak jde všechno snáz,“ čímž naznačil, že herečka podle něj zamlčuje skutečné prostředky, aby mohla těžit z reklamy.
Bendová nenechala výtku bez odezvy: „Vzhledem k tomu, že mám vážně nemocnou štítnou žlázu, tak nějaké injekce v mém případě nepřipadají do úvahy. No, ono je lehčí odsoudit někoho, než zvednout zadek a něco dělat. A těch ostatních se můžete zeptat,“ reagovala pod příspěvkem. Kritický hlas ale trval na svém a v další zprávě uvedl: „Promiňte, ale to bije do očí. A věřím, ze leckteré dámy dřou více než vy a vzhledem k vyššímu věku je to prostě velmi obtížné. Nepopíral bych to tvrzení o zvednutí zadku. Bavím se o reálných cílech, o reálných možnostech žen kolem padesátky a boomu, který po uvedení na trh těchto preparátů nastal.“
Herečka se k tématu vyjádřila ještě jednou a své stanovisko zopakovala: „Funguje nejen protein, ale kombinace striktního odříkání sladkostí a tučných potravin, pohybu a jiných doplňků stravy a především to, že se prostě nevejdu do šatů před kamerou. A pokud žena vstoupí do menopauzy, musí se rychle rozhodnout, jestli zvolí cestu pohodlnou nebo zatne zuby a udělá vše proto, aby nejen vypadala koukatelně, ale byla i zdravá (když mluvím třeba o vnitřním tuku). Já jsem si zvolila tu těžší cestu,“ uzavřela Bendová, která spekulace o hubnoucích injekcích odmítá.