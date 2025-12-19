Tragická událost, která se odehrála v červnu loňského roku v Turecku, hluboce zasáhla českou veřejnost. Podle informací tamních médií měla být zpěvačka Victoria Velvet zavražděna svým manželem Davidem Blythem (†53), jenž poté spáchal sebevraždu. Po manželském páru zůstaly tři nezletilé děti – David (16), Annabelle (12) a Zachary (5). Ty se po neštěstí vrátily zpět do České republiky, kde se o ně stará jejich teta Alexandra.
Když se sourozenci vrátili z Turecka domů, chyběl u nich ještě jeden důležitý člen – rodinný pes. Jeho návrat se kvůli uzavřenému vyšetřování a ztraceným dokumentům proměnil v dlouhý, nervy drásající maraton, který skončil až těsně před Vánoci šťastným shledáním.
Rodina však řešila ještě jeden bolestivý detail. Společně s Victorií a Davidem žil v Turecku také rodinný pes, který se s dětmi nemohl okamžitě vrátit domů. Cesta, jak ho dostat zpět do Česka, se protáhla na dlouhé měsíce a byla plná administrativních komplikací. Alexandra se o celém procesu otevřeně rozepsala na sociálních sítích.
„Nebyl to vůbec jednoduchý proces vzhledem k celé situaci a bohužel jsme čekali měsíce na přístup do domu, protože případ nebyl uzavřen. Všechny dokumenty byly v domě, alespoň jsme si to mysleli. Pasy psů tam ale nebyly a někde se prostě ztratily,“ popsala Alex první problémy. Situaci zkomplikovalo i to, že pražská veterinární ordinace, kam rodina dříve docházela, mezitím ukončila provoz a lékař odešel do důchodu. „Musely se tedy vyřídit nové dokumenty, což byl opravdu náročný proces… takže se musely udělat nové vakcinace,“ dodala.
Aby bylo vůbec možné všechny formality zvládnout, musela být zvířeti dočasně zajištěna adopce. „Pejska musela dočasně adoptovat později naše kamarádka na své jméno. Ministerstvo v Turecku muselo vydat oficiální prohlášení, že je pes v pořádku. Česká republika pak musela vše zkontrolovat a dát zelenou,“ vysvětlila Alexandra. Přesto došlo k dalšímu zdržení kvůli administrativní chybě v dokumentech, kdy bylo uvedeno, že pes poletí s majitelkou, ačkoliv měl cestovat sám. To znamenalo opakování celého schvalovacího kolečka.
Do už tak složité situace navíc zasáhla další rána. „Do toho nám bohužel 4. června zemřel náš milovaný Rambo. Delší dobu měl problémy se srdcem… Byl už opravdu starý a měl vážné zdravotní komplikace. Vysvětlovat to dětem bylo velmi náročné,“ svěřila se sestra zesnulé zpěvačky.
Nakonec se však podařilo vše dotáhnout do zdárného konce. „Komunikace s úřady je tedy někdy opravdu na nervy, ale nakonec se to podařilo. Vše se stihlo do Vánoc a Rocky je konečně doma,“ uvedla s úlevou. Zároveň poděkovala lidem v Turecku, kteří se o psa v době nepřítomnosti rodiny starali. „Musím říct, že servis pro zvířata, jaký mají v Turecku, je neuvěřitelný. Něco takového jsem ještě nikde neviděla,“ uzavřela Alexandra svůj příspěvek a přidala dojemné video setkání dětí s jejich pejskem