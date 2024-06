Zavražděná Victoria Velvet měla v plánu se po odchodu od manžela usadit v Pařížské

Případ zavražděné české zpěvačky Victorie Velvet a jejího manžela Davida Thomase Blythe je předmětem rozsáhlého vyšetřování. Podle dostupných informací se primárně pracuje s verzí, že šlo o zločin z vášně: Blyth nejprve zavraždil svou ženu, když přišel na její plán ho opustit, a posléze obrátil zbraň i proti sobě.

Pár tvořili osmnáct let a brzy by byly oslavili i desáté výročí svatby. Poprvé se potkali v roce 2006 v pražském baru Kozička. "Byla opilá a myslela si, že sbalila hollywoodskou hvězdu. Měla za to, že ho viděla někde v televizi. Ráno po probuzení zjistila, že to tak není, ale společně se tomu zasmáli, a tak vznikla jejich velká láska," prozradila Blesku přítelkyně tragicky zesnulé zpěvačky.

Ačkoli působili harmonicky, časté rozchody byly součástí jejich "italského" manželství. Před lety Victoria svého muže na čas opustila, když mu poprvé přišla na románek s jeho asistentkou. "Právě v té době jí došlo, že by taky jednou mohla skončit s dětmi na ulici a bez prostředků, proto se rozhodla pojistit pro případ, že by byla znovu podváděna a musela to řešit," vzpomínala její přítelkyně.

Zpěvačku Blyth opakovaně podváděl a jí už docházela trpělivost. Měla v plánu vrátit se i s jejich třemi dětmi do Česka. Podle zápisu na katastru nemovitostí z roku 2020 zakoupila hned dva byty v Praze na prestižní Pařížské ulici. Sumu přesahující dva miliony eur (v tehdejším kurzu 58,3 milionu korun) uhradila bezhotovostně a z vlastních zdrojů, bez hypotéky nebo půjčky. Dva byty nakonec spojené v jeden jsou napsány na její skutečné jméno Věra Blyth.

"Sem se chtěla Viky uchýlit po odchodu od manžela. Věděla, že to nemůže udělat s horkou hlavou ze dne na den," uvádí ten samý zdroj. "Chtěla svým dětem dopřát životní standard, na který byly zvyklé."