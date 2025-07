Po 16 společných letech je konec. Langmajerovi oznámili rozchod

Na začátku ledna to ještě vypadalo, že vztah Lukáše Langmajera a jeho manželky Lucie je pevný. Společně oslavili výročí svatby a herec sdílel na sociálních sítích nostalgické i vtipné vyznání. „Tato dvojice mladých, krásných (aspoň jeden z nich) z obrázku v bílém rámečku sedí v cukrárně v Měchenicích a netuší, že o mnoho, mnoho, mnoho, mnoho let později budou mít dvě děti a jeden z nich už nebude krásný. I přesto přese všechno se stalo, že tento den mají výročí svatby, a my, vrásčití a plešatí, jim přejeme, ať to spolu táhnou dál, když už to vydrželi 15 nebo (jeden z nich to vždy počítá jinak než ten druhý) 16 let,“ napsal tehdy Langmajer. Další výročí už však manželé spolu slavit nebudou.