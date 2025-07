Závěrečný večer přilákal do Velkého sálu hotelu Thermal nejen filmové tvůrce, ale i desítky známých osobností, které si tuto událost nenechaly ujít. Na červeném koberci se předvedly v elegantních róbách i odvážných kreacích, které završily týden plný filmů, setkání a kulturních zážitků. Atmosféra byla slavnostní, dojemná i hravá – přesně taková, jakou si závěr prestižního festivalu zaslouží. Ale teď je řada na vás! Hodnoťte, bavte se. Tahle módní jízda teprve začíná – Hot or Not?