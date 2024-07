Vondráčková počítá s tím, že partner bude mít dítě s jinou. "Budu jim hlídat," říká

Osmnáct let dělí zpěvačku Lucii Vondráčkovou a jejího partnera, MMA bojovníka Zdeňka Polívku. Ve velmi otevřeném rozhovoru teď zpěvačka prozradila nejen to, jak se seznámili, ale také, jak to s jejich láskou vidí do budoucna.

Tehdy čtyřiadvacetiletý sportovec Vondráčkové napsal na sociálních sítích. "Líbilo se mu nějaké zapadlé video, na kterém jsem dostala záchvat smíchu, což někdy mívám. To je nějaký blázen, jestli se mu zrovna tohle líbí, pomyslela jsem si. Šílenec, kterému se líbí prdlé holky. To mě na něm zaujalo," popsala Vondráčková s tím, že ji ani ve snu nenapadlo, že by je mohl dělit tak velký věkový rozdíl.

"Nevypadal tak, na první dojem. Na to, co má v občance, jsem přišla až pak. To jsem se dost vyděsila. Ale je to moudrý kluk, stará duše, tak jsem proti tomu tolik nebojovala, život je jen jeden. Je nám spolu už dva roky fajn. Samozřejmě, že bude chtít založit rodinu…," zamýšlí se pro iDnes zpěvačka, která počítá s tím, že až ten okamžik přijde, ona už se matkou nestane.

"No, to já už nebudu k mání. Takže jsem mu už nabídla, že až tedy založí tu rodinu, tak jim třeba budu hlídat? Nebo budu učit jejich děti francouzsky," říká drsně a přiznává, že její partner takové věci jen velmi nerad slyší. "Vždycky když to říkám, tak ho to dost štve, ale má vedle sebe ženskou, která už dávno neříká věci, které chtějí lidi slyšet. Je neskutečně osvobozující nebýt mladá a vědět, že lidi jsou jen lidi. Že času na líbivé kecy je málo," uzavírá rázně matka dvou synů, které má s hokejistou Tomášem Plekancem. Ten novou rodinu založil, s tenistkou Lucií Šafářovou má dceru a syna.