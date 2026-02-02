Petra Janů patří k těm osobnostem české hudby, které si na nic nehrají. Trojnásobná Zlatá slavice, jedna z prvních žen, které u nás zpívaly rock s energií srovnatelnou s chlapy, dnes působí stejně přímočaře jako na začátku kariéry. Sama přiznává, že její cesta k rocku nebyla žádný velký plán.
Petru Janů přivedla k rocku náhoda, ztráta manžela ji naučila stát na vlastních nohou
Rocková legenda Petra Janů mluví bez obalu o náhodném vstupu do rocku, divokých začátcích, kdy věřila, že „Hollywood zavolá do měsíce“, i o tvrdé škole v Semaforu. Otevřeně vzpomíná na osudové setkání s Otou Petřinou, cenzuru i na bolestnou ztrátu manžela, po které se musela učit žít znovu sama.
„K rocku jsem se dostala, jak už to u mě bývá v životě často zvykem, úplnou náhodou,“ přiznala v rozhovoru pro deník Blesk. V době, kdy se blížil konec jejího působení v Semaforu, cítila potřebu změny. „Strašně jsem chtěla zkusit také něco jiného, jinou muziku.“ A jak sama s odzbrojující upřímností dodává: „Jasně, a také abych byla slavná a obdivovaná!“
Zásadní obrat přišel díky Zdeňku Rytířovi a Otovi Petřinovi. Projekt „rockové holky“ byl v tehdejším Československu něco zcela nového. Jenže Janů tehdy ještě netušila, co všechno to obnáší. „Já jsem tehdy věděla kulový, co vlastně chci. Jen to, že chci být slavná, krásná a třpytit se.“ Ota Petřina jí místo planých řečí přinesl hromadu desek. „Přinesl mi asi půl metru elpíček… Byly to Nazareth, Deep Purple, Suzi Quatro… Věděla jsem prdlajs, jak se zpívá, jak se frázuje.“
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Párkrát jsem si rozbila hubu, ale to každý,“ říká oslavenkyně Petra Janů
Pak ale přišel raketový start. „Okamžitě se to čaplo v hitparádách… A hned jsme měli plné sály!“ Úspěch si vysvětluje jednoduše: „Znělo to všude, rodiče to nesnášeli a jejich děti milovaly…“ Jenže rocková energie narážela i na dobovou realitu. „Existovaly schvalovací komise, šlo o každé slovíčko.“ Písnička Tisíc stran formátu A1 měla problém kvůli veršům „Pokoj měl dlaň krát dva kroky, jeden den nám trval roky…“ Úředníci v tom viděli politický podtext a skladba se nesměla vysílat.
Než ale přišla rocková éra, musela si projít tvrdou školou v Semaforu. A přiznává, že si o ni tehdy říkala. „Já jsem se chovala jako idiot! Měla jsem takové sebevědomí, že bych ho mohla rozdávat. Byla jsem přesvědčená, že Hollywood zavolá maximálně do měsíce!“ Režisér Jiří Císler ji srovnal. „Pomalu po každém představení se mě ptal, jestli se nechci vrátit do fabriky.“ Dnes ví, že to bylo k něčemu. „Byla jsem takové tele, že se s tím muselo něco udělat.“
Smrt manžela ji zlomila
Velkou kapitolou jejího života byl manžel Michal Zelenka. Jejich vztah začal zvláštně. „Já ho nenáviděla.“ On ji při prvním setkání zhodnotil slovy: „Když zavřu oči, tak zpěv dobrý.“ Nakonec spolu ale strávili 35 let. Jeho smrt ji zlomila. „Když zemřel, zjistila jsem, že jsem na tom světě úplně k ničemu. Že jsem žila ve skleněné kouli.“ Najednou nevěděla ani, jak fungují běžné věci.
„Měla jsem hrůzu z toho, že jednou přijdou exekutoři, všechno doma mi oblepí a seberou.“ Dnes už mluví jinak. „Jsem ráda, že jsem se postavila na vlastní nohy. Když už, tak už.“ Koncertuje s kapelou Amsterdam, tempem, které jí vyhovuje. „S kapelou si zpívám, co chci, nikomu nic nevnucuju, nemusím nikomu nic dokazovat.“ A přidává: „Máme čtyři pět koncertů do měsíce, což mi úplně stačí.“