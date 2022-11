Petra Janů slaví 70. narozeniny. "Plnohodnotný život se dá prožít i bez dětí," říká

"Občas mám před vystoupením profesní noční můry. Třeba že se nemůžu obléknout, pořád mi něco schází anebo vylezu na jeviště a tam už zpívá někdo jiný," říká se smíchem zpěvačka Petra Janů, která s námi zavzpomínala na zásadní momenty své kariéry i osobního života.

Přitom není typ, který by se rád ohlížel. Žije tady a teď. "Česká televize natočila sedmdesátiminutový dokument o té mojí padesátileté profesní kariéře. A tak po mně chtěli fotky. Jenže já nejsem fetišista, žiju přítomností, a tak mám všechno ve sklepě. To byla velká hrabárna, než jsem to všechno našla. Každý teď po mně chce archivní snímky, tak si říkám, už aby bylo po těch narozeninách a já mohla zase žít normální život," dodala s tím, že narozeniny pro ni příliš neznamenají.

"Prožívám spíš tu profesní padesátku. S tou sedmdesátkou se holt nic nenadělá. Ale kdyby mi ve dvaceti někdo řekl, že po padesáti letech ještě budu lidi zajímat, tak to bych si zaťukala na čelo. Hlavně to byl takový horizont, který jsem si neuměla vůbec představit."

