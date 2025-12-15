Moderátorku Petru Svobodu čekají letos už druhé Vánoce, které stráví jen s dětmi bez svého manžela. Ten zahynul minulý rok při nehodě, kdy ho při vyjížďce na kole srazil řidič. Viník dostal 30 měsíců odnětí svobody s podmíněným odkladem na 4 roky, peněžitý trest ve výši 100 000 korun a zákaz řízení na 40 měsíců. To však není podle Svobody odpovídající trest za vyhaslý lidský život.
Petra Svoboda prolomila mlčení: Co říká na rozsudek v případu tragické nehody
Moderátorka Petra Svoboda přišla minulý rok při nehodě o manžela. Před pár týdny si viník vyslechl rozsudek, s tím však není slavná vdova ani trochu spokojená.
„Bohužel je systém nastavený pro oběti velmi nespravedlivě. Ale nedá se s tím nic dělat,“ povzdychla si maminka dvou dětí. Ta podle svých slov využila i služeb poradny Vigvam, která se věnuje péči o pozůstalé. „Jsem moc ráda, že to dělají, protože nám také pomohli. Myslím, že by se o tom mělo hodně mluvit. Jsem s nimi nadále v kontaktu a myslím, že práce, kterou dělají, je strašně důležitá,“ chválí Svoboda podporu pro truchlící rodiny.
Svátky, stejně jako minulý rok, stráví netradičně. „Na Vánoce stejně jako loni odjedeme do zahraničí. Budu v Anglii se svojí kamarádkou,“ říká s tím, že ještě nedokáže být tam, kde bývali jako celá rodina šťastní. Přesto však dělá všechno pro to, aby pro děti byl život co nejvíc jako dřív. „Snažím se, abychom jeli všechno dál, všechny kroužky. Je pro nás nesmírně důležité, aby všechno, co jde, bylo stejné a pokračovalo,“ řekla pro Super.cz.
O manžela přišla Petra Svoboda v květnu 2024. „Řidič vozidla Citroën, ročník narození 1986, na křižovatce nedal přednost muži na jízdním kole. Ten při dopravní nehodě utrpěl zranění, kterým na místě podlehl,“ řekl policejní mluvčí Miroslav Šupík. „Muž byl při našem příjezdu v bezvědomí, záchranáři okamžitě začali s nepřímou masáží srdce a návaznou resuscitační péčí. Ačkoliv se cyklistu pokoušeli desítky minut oživovat, jejich snaha byla marná. Lékař nakonec musel konstatovat smrt,“ upřesnila Zuzana Fajtlová z jihočeské krajské záchranky.