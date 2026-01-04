Začátek roku se pro známého herce Pavla Trávníčka proměnil v nepříjemnou zkoušku. Zánět průdušek, který ho trápil už před Vánoci a který se snažil poctivě vyležet doma, se nakonec zkomplikoval natolik, že skončil v nemocnici. Přestože se během svátků zdálo, že se jeho stav mírně zlepšuje, přišel nečekaný zlom.
Zánět průdušek, který ho trápil už před Vánoci, se na začátku roku nečekaně zkomplikoval. Herec Pavel Trávníček musel být po zhoršení zdravotního stavu hospitalizován v Nemocnici Na Homolce, kde je pod dohledem lékařů. Přesto fanoušky uklidňuje, že bude vše v pořádku.
Ještě na Štědrý den herec působil relativně optimisticky. „Už je to lepší, dělám rybí polévku a marně hledám v programu Třetího prince,“ svěřil se deníku Aha! při telefonátu. Jenže krátce po Novém roce se jeho zdravotní stav zhoršil natolik, že ho manželka Monika Trávníčková odvezla do Nemocnice Na Homolce.
Tam se Trávníčka ujal tým vedený lékařem Pavlem Neužilem, který herci už v létě operoval srdce a kvůli silné arytmii mu voperoval kardiostimulátor. Na dotaz, proč je hospitalizovaný právě na koronární jednotce, herec reagoval stručně a uklidňujícím tónem: „To bude dobrý, nebojte.“ Jeho manželka se k situaci veřejně vyjadřovat nechtěla a na dotazy nereagovala.
Podle informací z okolí se Pavel Trávníček před svátky rozhodně nešetřil. Čekala ho řada pracovních povinností, cestoval mezi Českem a Německem kvůli talk show a přijal i roli kmotra dvou knih. Je možné, že nemoc zpočátku podcenil a snažil se ji „přechodit“, což se mu nakonec nevyplatilo.
Teď je ale pod dohledem lékařů a fanoušci i blízcí doufají, že se jeho stav brzy stabilizuje a oblíbený herec se vrátí domů v plné síle.