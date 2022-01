Žena obvinila Pavla Trávníčka ze sexuálního násilí. Herec nařčení odmítá

Žena vystupující pod jménem Věra se se svou nepříjemnou zkušeností z minulosti počátkem ledna svěřila serveru Extra.cz. "Nemám z rozhovoru s Extra.cz peníze. O co mi jde, je otevřít konstruktivní diskusi k tomuto tématu, podporující a laskavou. Aby se případné oběti nebály ozvat," vysvětlila žena později serveru Seznam Zprávy důvod, proč se rozhodla promluvit téměř 22 let po napadení. Tehdy jí bylo 15 let.

Trávníček prostřednictvím svého právníka obvinění popřel a zveřejnil oficiální vyjádření, v němž se píše, že veškerá tvrzení v článku jsou zcela nepravdivá. "Článek je veden snahou mého klienta společensky, profesně a především lidsky zničit. Klient se nehodlá smířit s tím, že by se měl stát další obětí kampaně 'Me Too'. Zdůrazňujeme znovu, že nic z toho, co je v článku uvedeno, není pravdou, vše jsou odporné, dehonestující lži," zní v prohlášení.

Když se redakce Seznam Zpráv pokusila 71letého Trávníčka kontaktovat, hercova manažerka a manželka Monika Trávníčková - Fialková uvedla, že nebudou poskytovat žádné další komentáře.

Věra, která je dnes vdaná a má dvě děti, uvedla, že získala odvahu k prolomení mlčení poté, co zpěvačka Jana Fabiánová obvinila ze sexuálního zneužívání psychiatra Jana Cimického, jehož obvinily i další desítky žen.

"Mám děti a přeju si, aby se s takovým chováním nesetkaly. Vím, že je velmi těžké s tímto tématem vystoupit. Člověk má dojem, že je v tom sám, že je na to trápení sám, že o tom nemůže mluvit. Stále je to citlivé téma," vysvětlila redakci Seznam Zpráv žena, která zatím nechce vystupovat veřejně z důvodu zajištění bezpečí.

Zároveň vyzývá případné další ženy, aby kontaktovaly vyšetřovatele a stejně jako ona požádaly o psychologickou podporu. Na klasickou otázku, proč proti herci nevystoupila už před lety, Věra odpovídá, že pro ni bylo v 15 letech nepředstavitelné obvinit slavného herce. O nic jednodušší to pro ni není ani dnes.

"Je velmi těžké vystoupit s takovým přiznáním proti známé osobnosti. Stojím si za tím," podotýká. Trávníček v reakci na toto obvinění v oficiálním prohlášení uvedl, že vydavatelství Extra.cz zašle předžalobní výzvu, kdy bude žádat omluvu a výraznou finanční satisfakci. Zároveň podává trestní oznámení na neznámého pachatele.

