„A co se týká bezpečnosti, mám velkou oporu ve svém muži, který pracoval v oblasti digitální security, a kdyby si myslel, že tam něco hrozí, tak by mi nedovolil Violku na sociální sítě dávat. Pedofilové mají jiný zdroje než Instagram,“ stojí si za svým influencerka. Zároveň ale nepopírá, že jednou se dceři nemusí líbit, že ji máma sdílela, ale to riziko je ochotná podstoupit. Odůvodňuje si to i tím, že vydělané peníze investuje do její budoucnosti v podobě školného na soukromé škole.