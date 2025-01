„Jsem na sebe naštvaná a syna už asi sdílet nebudu vůbec,“ říká Arichteva

A právě to se stalo i s rozhovorem, který Arichteva poskytla pro podcast Mámy sobě. Tam upřímně mluví o tom, jak to u nich doma vypadá, a nezamlčuje ani těžké chvíle, které se synem prožívají. „Začalo peklo pekel, vztek, řev, hysterie, kopání, ležení na zemi, úplně úlet. Věděli jsme, že pokud ustoupíme, tak je to blbé a vyřve si to. Zkoušeli jsme všechno, nic nezabíralo, trvalo to třeba půl hodiny, tohle jsme ještě nezažili, intenzita byla fakt velká,“ popsala jednu z krizových situací. V podcastu ale také zdůraznila, že už nyní vidí výsledky, které ji přesvědčují o tom, že se jako rodina vydali správným směrem.