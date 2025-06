Pavel Vítek a Janis Sidovský se po rozvodu rozhodli znovu vzít. A opět na Karlštejně

Pavel Vítek a Janis Sidovský byli jedním z prvních stejnopohlavních párů, kteří před devatenácti lety uzavřeli registrované partnerství. Stalo se tak krátce poté, co se podařilo toto zakotvit do české legislativy. Obřad, jenž se odehrál na hradě Karlštejn, se tehdy stal velkou společenskou událostí. A dnes si to zopakují.