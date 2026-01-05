Herec Pavel Trávníček skončil v nemocnici hned na Nový rok. Lékaři ho bez prodlení převezli na koronární jednotku a začali ho připravovat na další zákrok. „Čeká mě další operace,“ svěřil se smutně s tím, že detaily zatím nechce zveřejňovat ani upřesňovat, kdy přesně k zákroku dojde. Fanoušky ale požádal alespoň o podporu a palce.
Pavel Trávníček zůstává v nemocnici. Manželka oznámila zrušená představení
Herec Pavel Trávníček má za sebou těžký vstup do nového roku. Hned 1. ledna byl převezen do nemocnice, kde skončil na koronární jednotce a lékaři ho začali připravovat na další operaci. Zdravotní potíže se přihlásily jen několik měsíců poté, co se díky kardiostimulátoru mohl vrátit do běžného života.
Krátce poté se ozvala i jeho manželka a zároveň manažerka Monika Trávníčková, která prostřednictvím sociálních sítí oznámila zrušení všech plánovaných vystoupení. Důvodem je hercova hospitalizace, která si vyžádala okamžitý zásah lékařů. Připomeňme, že už loni v létě musel Trávníček kvůli silné srdeční arytmii podstoupit implantaci kardiostimulátoru. Ten mu sice umožnil návrat do běžného života, aktuální zdravotní komplikace ale jeho organismus znovu výrazně zatěžují.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Pekelný start roku: Pavel Trávníček skončil na koronární jednotce, zánět průdušek se zhoršil
Herec se navíc před Vánocemi vůbec nešetřil. Objížděl Česko i Německo s talk show, účastnil se několika společenských akcí a křtů knih. Přestože mu už tehdy nebylo dobře, snažil se splnit všechny pracovní závazky. Právě vyčerpání v kombinaci s přechozeným zánětem průdušek se mu teď mohlo krutě vrátit.