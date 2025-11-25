Přeskočit na obsah
25. 11. Kateřina
Patrik Hezucký je na morfinu, Leoš Mareš přesto doufá ve šťastný konec

Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Fanoušci moderátora Patrika Hezuckého napjatě čekají na jakoukoliv zmínku o jeho zdravotním stavu. Bohužel zprávy, které přicházejí, moc optimistické nejsou.

Už více než týden je moderátor Patrik Hezucký hospitalizovaný v benešovské nemocnici, kam ho převezla záchranka z jeho chaty v Čerčanech. „Děvčata a chlapci, mám momentálně antibiotika, neboť jsem pochytil nějaký muribundus. Je to 5-7 dní, co budu trošku mimo provoz, tak ať nám je za týden dobře,“ napsal Hezucký ke snímku z nemocnice, kterým se snažil uklidnit své fanoušky, kteří se začali obávat o jeho život poté, co se minulý týden Mareš kvůli Hezuckému v rádiu rozplakal. 

Patrik Hezucký
Patrik Hezucký

Hezucký se nevzdává a snaží se pracovat i po kolapsu a náhlé hospitalizaci

Celebrity

Leoš Mareš je nejen Hezuckého kolega z rádia, ale také kamarád a denně za ním jezdí do Benešova do nemocnice. A každý den poté informuje o tom, jak se Hezuckému daří. Dnes se pokusil o vtip, jak se ale zdá, jen tím sledující víc vyděsil. Patrik má morfin a říkal, že to je hrozně dobrý,“ řekl do éteru. „Říkal, že nám odkape,“ zavtipkoval moderátor a ujistil posluchače, že smysl pro humor neztrácí ani Hezucký. „Ne že bychom si nedali, když jsme viděli, v jakým je zenu,“ dodal Leoš. 

Jenže jeho slova vystrašila nejednoho posluchače. Jeden z nich ve vysílání zmínil, že morfin užívala těsně před smrtí jeho teta. Po tomto prohlášení atmosféra ve studiu znatelně zhoustla. Mareš se tak snažil rychle rozptýlit obavy. „Patrik je v pohodě, všechno dobře dopadne. Patrik se vrátí,“ dodal přesvědčeně, jenže to byl právě on, kdo před pár dny vyslovil ve vysílání mrazivou větu o tom, že prosí toho nahoře, aby nám Patrika ještě nebral.

Mareš také připustil, že velmi silné léky na extrémní bolesti Hezucký užíval už před svou hospitalizací. „Je teda fakt, že kromě toho morfinu, když jsme byli na chalupě u něj, tak tam měl takovou krabičku s nápisem fentanyl,“ řekl moderátor s tím, že přeje šťastné a feťácké. Fentanyl je látka, která je osmdesátkrát silnější než heroin a používá se k tlumení silných bolestí. 

Zdroj: vysílání Evropy 2, Instagram Patrika Hezuckého

