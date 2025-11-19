Otázky okolo zdraví moderátora Patrika Hezuckého jsou čím dál tím palčivější. V pondělí v jeho chatě u Čerčan zasahovali záchranáři, kteří ho museli po kolapsu transportoval do nemocnice. „Naše posádka zasahovala v pondělí v podvečer v chatové oblasti v katastru Čerčan u pětapadesátiletého muže a převážela ho na centrální příjem nemocnice v Benešově,“ uvedla pro eXtra.cz mluvčí středočeské záchranky Monika Nováková. Co konkrétně ale Hezuckého do nemocnice přivedlo, nespecifikovala.
