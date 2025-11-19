21. 11. Albert
Hezucký se nevzdává a snaží se pracovat i po kolapsu a náhlé hospitalizaci

Patrik Hezucký
Patrik Hezucký
Kateřina Potyšová
Jedním z nejžhavějších témat posledních dní je zdravotní stav moderátora Patrika Hezuckého. Ten je momentálně v nemocnici, co ho tam přivedlo, ale tají. Jeho parťáci se ale snaží ze všech sil, aby se mohl vrátit.

Otázky okolo zdraví moderátora Patrika Hezuckého jsou čím dál tím palčivější. V pondělí v jeho chatě u Čerčan zasahovali záchranáři, kteří ho museli po kolapsu transportoval do nemocnice. „Naše posádka zasahovala v pondělí v podvečer v chatové oblasti v katastru Čerčan u pětapadesátiletého muže a převážela ho na centrální příjem nemocnice v Benešově,“ uvedla pro eXtra.cz mluvčí středočeské záchranky Monika Nováková. Co konkrétně ale Hezuckého do nemocnice přivedlo, nespecifikovala. 

Leoš Mareš Patrik Hezucký
Mareš brečel kvůli Hezuckému, ten se ozval z nemocničního lůžka

Celebrity

Přitom ještě o víkendu to vypadalo, že Hezucký bude dále plnit svoje pracovní závazky. „Byť to o víkendu s Patrikem vypadalo, že to dopadne, tak nedopadlo a poprvé jsme včera se Zdeňkem natáčeli sami ve dvou,“ řekl pro iDnes Miloš Pokorný, se kterým Hezucký a Zdeněk Pohlreich natáčí podcast. Další srdcovou záležitostí Patrika je vysílání v rádiu. To se mu ve středu ráno povedlo i z nemocničního lůžka. „Patrik včera neustále opakoval, že by strašně chtěl zítra vysílat, myšleno dneska. A protože máme takovej kouzelnej systém, tak jsme ho tam (do nemocnice) dovezli…“ řekl jeho parťák Leoš Mareš, který kamarádovi jeho přání splnil.

To se stalo pouhý den poté, co se Mareš v živém vysílání rozbrečel poté, co s Katkou Říhovou vzpomínali na návštěvu u Hezuckého. „Myslím si, že to, co se teď děje, je mezi námi ve studiu a vámi posluchači v éteru cítit, aniž se něco řekne. Všichni to vnímáme i beze slova. Patrikovi držíme palce a myslíme na něj,“ dodala Mareš, který neudržel slzy. Jeho psychický stav byl natolik špatný, že ze studia dokonce odešel půl hodiny před koncem vysílání. Ještě stihli posluchačům prozradit, že se jim pomocí zprávy ozvala Patrikova manželka Nikola a chtěla, aby sdělili, že je mu lépe. V úterý odpoledne se pak ozval sám Hezucký, když sdílel fotku z nemocničního lůžka. „Děvčata a chlapci, mám momentálně antibiotika, neboť jsem pochytil nějaký muribundus. Je to 5-7 dní, co budu trošku mimo provoz, tak ať nám je za týden dobře,“ napsal ke snímku, kde se snaží usmívat.

Zdravotní problémy jsou ale na oblíbeném moderátorovi patrné již delší dobu. Posluchači si například nemohli nevšimnout, že jeho hlas zní jinak. „Změna hlasu je zapříčiněna změnou svalového břišního tonusu,“ vysvětlil Blesku Hezucký. Následně se vyjádřil i k rapidnímu úbytku váhy. „Ztráta svalové hmoty a velký úbytek váhy – vše je pod kontrolou lékařů, ovšem způsobuje to problémy s chůzí, takže potřebuji vozík,“ naznačil, že za tím nestojí dobrovolné hubnutí, o které se už v životě několikrát pokoušel, ale že půjde o zdravotní problém. O tom ostatně svědčí i jeho následné vyjádření. „Akorát netuším, proč tu svalovou ztrátu mám," dodal s náznakem humoru, i když je vidět, že do smíchu mu moc není.

Zdroj: Blesk, Instagram Patrika Hezuckého, iDnes, eXtra.cz

Všechny štítky

