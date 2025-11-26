Dny moderátora Leoše Mareše vypadají poslední dva týdny hodně podobně. Každý den po vysílání v rádiu sedne do auta vyrazí za svým kamarádem Patrikem Hezuckým do benešovské nemocnice, kam ho minulý týden převezla záchranná služba a kde se od té doby léčí.
Patrik by měl jít v pátek domů, hlásí Hezuckého kamarád Leoš Mareš
Na zprávy o stavu moderátora Patrika Hezuckého denně čekají tisíce posluchačů Ranní show, kterou roky moderuje spolu s kamarádem Leošem Marešem. Ten i dnes přispěchal s novinkami.
Dny moderátora Leoše Mareše vypadají poslední dva týdny hodně podobně. Každý den po vysílání v rádiu sedne do auta vyrazí za svým kamarádem Patrikem Hezuckým do benešovské nemocnice, kam ho minulý týden převezla záchranná služba a kde se od té doby léčí.
„Včera jsem jel po Ranní show za Patrikem do nemocnice. Přijeli jsme tam, my mu vozíme každý den kafíčko. Spinkal, vzbudil se, měl zase strašnou radost, že tam jsme, dal si kafíčko, a když jsme tam asi půl hodiny, tak se otevřou dveře a tam dvě sestřičky,“ rozpovídal se Mareš v dnešním vysílání, které se konečně neslo v trochu pozitivnějším duchu. „A ty mu říkají: ,Tak pane Hezucký. Jestli vás máme v pátek pustit, tak to musíme rozchodit. Máme tu fyzio.‘ A začaly mu dělat fyzio,“ popsal Leoš radostnou chvilku, která znamená, že propuštění jeho parťáka do domácí ošetření už je na dosah ruky.
Mareš ale není zdaleka jediný, kdo Hezuckého v nemocnici navštěvuje. Před pár dny tam za ním vyrazil i šéfkuchař Zdeněk Pohlreich, se kterým Patrik natáčí společný podcast. „Patrik měl dobrou náladu. Já samozřejmě nemůžu komentovat věci, co jsou jeho soukromí, ale myslím, že je v dobré péči, a vypadal v rámci možností v dobré náladě. Těch návštěv se mu tam střídá několik za den. Působil dobře, doufejme, že mu to vydrží,“ svěřil se Expresu s tím, že s sebou přinesl i něco na zub.
„Přede mnou to nejedl. Já přinesl také sestřičkám nějaké dorty. Co jiného má kuchař přinést, když chce ukázat nějaký vděk? Většinou to řešíme jídlem, máme k tomu blíž. Přinesl jsem věci, které jsem si myslel, že by mu mohly přijít k chuti. Třeba polévku a další komfortní věci, které nám všem, co jsme byli v nemocnici, v tu chvíli trochu chybí,“ řekl Pohlreich.
Přestože to vypadá, že adventní čas už Hezucký stráví s rodinou, obavy o jeho zdraví nikam nezmizely. Bohužel je přiživil sám Mareš, který prozradil, že jeho kamarád užívá silné opiáty tlumící bolest „Patrik má morfin a říkal, že to je hrozně dobrý,“ řekl včera do éteru. „Říkal, že nám odkape,“ zavtipkoval moderátor a ujistil posluchače, že smysl pro humor neztrácí ani Hezucký. „Ne že bychom si nedali, když jsme viděli, v jakým je zenu,“ dodal Leoš. Mareš také připustil, že velmi silné léky na extrémní bolesti Hezucký užíval už před svou hospitalizací. „Je teda fakt, že kromě toho morfinu, když jsme byli na chalupě u něj, tak tam měl takovou krabičku s nápisem fentanyl,“ řekl moderátor s tím, že přeje „šťastné a feťácké“. Fentanyl je látka, která je osmdesátkrát silnější než heroin a používá se k tlumení silných bolestí.