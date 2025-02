Patrasová se znovu chystá za italským ctitelem. Je to reakce na Slováčkovo chování

„Otevřenější to mezi námi bylo už před lety. Dozvěděla jsem se to později. Vždy se někdo najde, kdo mi to řekne. S tou poslední milenkou (Lucií Gelemovou) to bylo vážnější, protože jí platil byt a veškeré dovolené trávili spolu. Řešili jsme to, ale on je svůj a je paličatý. Celý život si dělá, co chce,“ říká trpce. Možná i proto Patrasová obnovila styky se svým italským ctitelem, podnikatelem Vitem. „Píšeme si," potvrdila s tím, že na léto má plán na společně strávenou dovolenou.