Dáda Patrasová: V restauraci jsem nebyla. Slováček tvrdí opak

Lidé stojí za Patrasovou

Incident vyvolal bouřlivé reakce mezi fanoušky bývalé královny dětských srdcí. Zatímco Dáda se dočkala slov pochopení, její manžel Felix Slováček to od veřejnosti pořádně schytal – především za to, že záležitosti jejich soukromí řeší veřejně. „Musí to být těžké pro všechny. Dáda asi úplně nezvládla uvadající mládí a krásu a s tím spojenou slávu postavenou na sexappealu. Byla idolem dětí i jejich tatínků,“ komentovala situaci Markéta. Na Felixe padla kritika i od Lídy: „Pane Slováčku, vás by nechtěla za manžela pravděpodobně žádná žena, neb donášet, práskat, chcete-li udávat svou ženu, matku svých dětí, do médií je ubohé.“ Další komentující reagovali podobně. „Proboha, Felixi, za kolik? To nemůžeš aspoň kvůli dětem to nechat mimo veřejnost?“ napsal Bořivoj. Václav to shrnul drsně: „Asi si nemají co vyčítat. Felix kure*ník největšího kalibru a žížala věčně narvaná jak dělostřelec."