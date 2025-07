Patrasová se rozhodla zveřejnit zprávu, kterou jí poslal redaktor jednoho bulvárního webu, který se velmi necitlivě dotazoval na poslední chvíle, které prožila se svou umírající dcerou. „Prý to ještě ráno nevypadalo tak, že by byl konec, že se snad v průběhu vaší návštěvy zhoršil její stav. Je to tak, že?“ píše redaktor ve zprávě, kterou zpěvačce poslal. A to byla poslední kapka.