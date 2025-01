Kdysi spolu chodili: Patrasová s Kocábem, Dyk s Děrgelovou a Dlouhý s Vondráčkovou

Na počátku 80. let byla Dagmar Patrasová zjevením. Její polonahé scény z filmu Vrchní, prchni! či seriálu Návštěvníci byly na svou dobu velmi odvážné a divákům se vryly do paměti. Není divu, že učarovala i svému spolužákovi z konzervatoře, hudebníkovi Michaelu Kocábovi. Jejich studentská láska ale po pár měsících skončila.

To Jitka Čvančarová měla s kolegou Martinem Hofmannem dlouholetý vztah. Nebýt seriálu Most!, v němž se oba bývalí partneři po delší době sešli před kamerou, asi by si na něj ale málokdo vzpomněl. A podobně je to i s dávným poutem mezi Ivou Pazderkovou a Lubošem Veselým. Herec známý například ze seriálu Kukačky byl prvním manželem Pazderkové, a to na samém začátku její kariéry. Kdyby se o tom letmo nezmínili v médiích, asi by o jejich manželství věděli jen jejich nejbližší.

