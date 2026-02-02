Gabriela Partyšová je maminkou jediného syna Kristiána, jehož otcem je její první manžel, bývalý podnikatel Josef Kokta. Ten ale od rodiny odešel, když byly synovi tři roky a s Partyšovou se dokonce dohodli na tom, že syna nejen nebude vídat, ale svolil také k tomu, aby měl maminčino příjmení. Partyšová nyní promluvila o tom, kolik do syna investovala a jak se na tom podíleli její partneři.
Partyšová platí za synovu školu téměř milion a půl. Bez partnera by si to nemohla dovolit
Moderátorka Gabriela Partyšová po svém boku vždycky měla a má velmi movité muže. Netají se tím, že je ráda, když ji její partner dokáže zajistit a nyní přiznala, že muži finančně zajišťují nejen jí, ale i jejího syna.
Ti ji finančně pomáhají hlavně, co se týká soukromých škol pro jejího syna. „Hodně mi záleží na vzdělání. Kristián vystudoval bilingvní základní školu, umí perfektně anglicky. Nyní pokračuje na prestižní střední škole ve skotském St. Andrews. Je ve třetím ročníku, tak už se pomalu rozhlíží i po škole vysoké. Pravděpodobně v Evropě. Ve hře jsou ale i USA. Já bych jako maminka doporučila víc Evropu, abychom si byli blíž,“ rozpovídala se o synových plánech Partyšová v podcastu Mámy sobě.
Moderátorka je odhodlaná investovat do synova vzdělání i když by to znamenalo, že si sama musí něco odepřít. „Tu základní školy jsem platila třiadvacet tisíc měsíčně a to i v době, kdy jsem na to byla sama a nikdo mě nepodporoval. Když byl Kristián v šesté nebo sedmé třídě, tak jsem si dokonce musela na školné půjčovat od kamaráda, kterému jsem to pak splácela,“ přiznala těžké časy, kterými si se synem prošla.
A jak dokáže tak vysoké náklady na vzdělání pokrýt? „Mám dobrou branži a dokážu vydělat slušné peníze a většinou ještě mám i muže, kteří mě podporují i co se týká mého syna, přestože to není jejich syna, což je krásny. Takže Kristián si může dovolit studovat takhle krásný školy,„ pochvaluje si Gabriela, která prozradila i astronomickou částku za skotskou školu. “Školní rok na škole stojí milion a čtyři sta tisíc korun i s kolejemi," říká Partyšová s tím, že většinu školného platí sama, ale její partner, miliardář Igor Fait, pak pokrývá běžné životní náklad, které by si jinak absolutně nemohla dovolit.
Zdroj: podcast Mámy sobě