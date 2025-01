„Abych vás nevyšetřil," říká Čenský fanynkám, které si ho spojují s rolí

Někdy jde ale zájem fanynek ještě dál. „Spojují si mě, to ano, a já odpovídám: ‘No, abych vás nevyšetřil!’ Některé by se přitom i vyšetřit nechaly, ale to bych jim nedoporučil," říká s nadsázkou Čenský, který je ale rád, že díky roli chirurga mohl do tohoto prostředí nahlédnout. Práce lékařů si tak velmi váží. „Otevřou vás, spraví vám to, dají zpátky a zase vás vrátí do hry. To je něco neuvěřitelného. Moje maminka si možná také myslela, že budu pracovat v bílém plášti, protože se sama pohybovala ve zdravotnictví. Proto je také z Ordinace nadšená," přiznává herec.