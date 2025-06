Ozzy Osbourne prodává svou DNA. "Klonujte mě, bastardi," vzkazuje

Zpěvák, který proslul ukusováním hlav netopýrů, byl pěkné kvítko od mládí. Už na škole se dostal do křížku se zákonem. „Na střední jsem se snažil najít něco, v čem bych byl dobrý. Tak jsem se dostal k loupežím. Ale moc mi to nešlo. Bylo to k ničemu. Nedělal jsem nic velkého a trvalo necelé tři týdny, než mě chytili. Táta mi řekl, že to byla pěkná blbost. A já si připadal velmi hloupě. Dostal jsem pokutu, ale nezaplatil jsem ji, takže jsem vyfásnul pár týdnů ve vězení. To byla krátká a účinná lekce. Rozhodně znamenala konec mojí zlodějské kariéry,“ popsal Ozzy. Otázka tak je, jestli by někdo opravdu chtěl mít doma jeho klon.