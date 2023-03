Slavní, kteří v dospívání porušili školní řád a někteří dokonce zákon

Trojku z chování dostali jak Jiří Bartoška, tak Jitka Zelenková. Herec za neomluvené hodiny a cigarety, zpěvačka za to, že se místo brigády opalovala u vody. Herci Davidovi Suchařípovi hrozilo za "soustavné porušování kázně" přeložení do zvláštní školy. Salma Hayeková vytáčela svými vtípky jeptišky v internátní škole, kterou navštěvovala. Grafik Tomáš Břínek neboli TMBK dorazil do základní školy opilý. Pohádkově bohatému Richardu Bransonovi předpověděl ředitel školy, které v 16 letech nechal, že buď skončí ve vězení, nebo jako milionář. Ta první možnost byla naštěstí slepou uličkou, i když o ní zase leccos ví herec Mark Wahlberg, který jako teenager dokonce skončil za mřížemi za pokus o vraždu.

